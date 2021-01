वडोदरा : मगर को अपनी माँ बताता है यह युवक, रोज करता है बात

वडोदरा के करजण गांव के तालाब की घटना

एक ओर जहां मगर के पास खड़े रहने में भी लोगों की जान चले जाती है। ऐसे में वडोदरा में करजण के तालाब के पास एक आदमी ने 10 फीट लंबे और 13 किलो वजन वाले मगर के साथ कई मिनटों तक बात करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वडोदरा जिले के करजण में पुराने बाजार के पास तलाब में कई मगरमच्छ रहते हैं। यह मगर सबेरे धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। इस दौरान करजण के पुराने बाजार में रहने वाले पंकज पटेल नाम के सड़क भी मगर के पास जाकर उससे बात करने लगा था। ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वह मगर से के सिर पर हाथ घुमा रहे हैं। उन्होंने पहले मगर को प्रणाम किया।

मगर को कहा यह मेरी मॉ है

इसके बाद कहा कि यह तो हमारी मां है मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं इनकी रक्षा करूंगा यदि कोई तुम्हें कंकड़ भी मारेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा। यदि कोई मेरी मां को पत्थर मारेगा तो मैं अपनी मां के साथ चले जाऊंगा। माफ करना मेरी मां यदि कोई उसे परेशान करना। कोई मेरी मां को परेशान करेगा तो मेरी मां भी उसे परेशान करेगी। इसे कोई अंडे भी नहीं रखने दे रहा। इस दौरान लोगों ने कहा कि ऊपर चले आओ। मगर अंडे रखने के लिए वहां गई है लेकिन कई मिनट तक पंकज भाई वहीं बैठे रहे। उनकी बातें शांति से सुनने के बाद मगरी भी बिना कुछ किए वहां से चली गई।

Viral video shows man risking his life by talking to crocodile, terming it as 'mother', Vadodara #Gujarat #TV9News pic.twitter.com/BAhbsLt0eN

— tv9gujarati (@tv9gujarati) January 25, 2021