वडोदरा : बाइक पर गलत समय रेलवे क्रोसिंग को पार करता युवक, दर्दनाक हादसा (देखें वीडियो)

गुजरात के वडोदरा से एक दर्दनाक हादसे के समाचार मिल रहे हैं। यहां बाजवा रणोली रेलवे फाटक पर गलत समय एक बाइक सवार रेलवे क्रोसिंग को पार करता है और तभी ट्रेक से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे क्रोसिंग पर फाटक बंद थे और लोग फाटक के दुसरी ओर खड़े होकर ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। तभी फाटक के अंदर के साईड रोड़ से एक युवक बाइक पर आता है और यह जानते हुए कि फाटक बंद है, वह ट्रेक को क्रोस करने का प्रयास करता है। लेकिन वहां से गुजरने वाली ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज होती है, कि पलभर का भी समय नहीं मिलता। काश! युवक थोडा धैर्य रखकर गलत ढंग क्रोसिंग न करते हुए नियमों का पालन करता और समझदारी दिखाता।

हालांकि रेलवे विभाग ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिये हैं। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। देखेंः

#CCTV: Bike rider mowed down by train in #Vadodara #Gujarat pic.twitter.com/LljuGAlRwX

— Hiren Patel (@HirenPa13733848) June 28, 2020