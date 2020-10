वड़ोदरा : पुलिस कस्डटी में मृत व्यक्ति के शव को ढूंढने नहर का एक हिस्सा खंगाल डाला

भारी मशक्कत के बाद भी नहीं मिला बापू निसार का शव सितंबर 2019 में मूलतः तेलंगाना के रहने वाले 65 वर्षीय व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में पुलिस ने वडोद़रा में नर्मदा कनाल के 7 मीटर जितने इलाके को पूरी तरह से खाली कर दिया। हालांकि पूरे दी की खोज के बाद भी कोई परिणाम सामने नहीं आया। इस मामले की प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले साल दिसंबर 2019 में बापू निसार नामक व्यक्ति को फतेहगंज पुलिस ने चोरी के केस में पकड़ा था। पुलिस द्वार पूछताछ के दौरा कथित रूप से किये गये टॉर्चर के बाद बापू की पुलिस हिरासत में ही मौत ही गई। जिसके बाद उसकी लाश नर्मदा कनाल में फेंक दी होने की आशंका पुलिस को है। इस केस में 6 पुलिस वालों पर केस भी दर्ज किया गया था। #Gujarat CID (Crime) launches search in 9 km stretch of Narmada main canal, Vadodara to trace dead body a 65 years old Telangana resident suspected to have been killed in police custody and dumped here in December 2019 @DeccanHerald pic.twitter.com/HoZIguoJIt — satish jha. […]