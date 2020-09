वड़ोदरा : सयाजी अस्पताल के कोविड सेंटर में आग, कोई जानहानि नहीं

गुजरात में बड़े संस्थानों में आग लगनी की घटनाएँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते वर्ष सूरत के तक्षशिला, कुछ महीने पहले अहमदाबाद के एक अस्पताल के बाद ताजा मिल रही जानकारी के अनुसार वड़ोदरा के एसएसजी अस्पताल में आग लग गई हैं।

ताजा मिली जानकारी के अनुसार वड़ोदरा के जेल रोड पर स्तिथ कोविड अस्पताल एसएसजी के आईसीयू के वार्ड में किन्ही कारणों से आग लग गई। अच्छी बात ये हैं कि जिस वार्ड में आग लगी उसमे रहे सभी मरीजों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया।

Patients being evacuated after fire at COVID hospital at SSG in Vadodara pic.twitter.com/JGc6Mi5ViP

सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार शाम सात बजे के करीब एसएसजी अस्पताल के आईसीयू 2 में आग लगने पर अस्पताल स्टाफ ने आग बुझाने की कोशिश की पर आग बेकाबू होने पर अग्निशामक दल को सूचित किया गया। ऐसी आशंका है कि ये आग शोर्ट-सर्किट के कारण लगी है। वार्ड में रहे लगभग 25 मरीजों को सही सलामत निकाल लिया गया और अब आग को नियंत्रण में लेने की कोशिश की जा रही है।

Scenes from outside the #Covid19 isolation ward of civic run SSG hospital in Vadodara where a fire has broken out. Patients evacuated on stretcher and beds and wheeled out. @IndianExpress pic.twitter.com/MAX4qZKaQg

— Aditi Raja (@aditijf) September 8, 2020