अनोखा विरोध : खेतों में भरा पानी तो रख ली ‘तैराकी प्रतियोगिता’!

दो महीनों से खेतों में पानी भरा होने के बाद भी किसानों को पैकेज न देने पर विरोध दर्ज कराया

गुजरात के द्वारका जिले में आज तक 335 प्रतिशत जितनी भारी बारिश दर्ज हुई है। जिले के कई गांवों में लगातार लगभग दो महीने से कई खेतों में पानी जमा होने के कारण किसानों की हालत बहुत ही दयनीय है। इसके अनुसंधान में यहां के प्रभावित किसानों की मांग है कि उन्हें विशेष पैकेज दी जाए।

द्वारका जिले के कल्याणपुर तहसील में स्थित छोटे से रावल गांव में इस वर्ष भारी बारिश तथा आसपास के जलस्त्रोतों के कारण 5 से 6 बार बाढ़ आई थी। इतना ही नहीं, प्रशासन की कथित लापरवाही तथा असफलता के कारण रावल गांव आए दिन तालाब में तब्दील हो जाती है। इस विस्तार के अधिकांश खेत धुल गए हैं और खेत तो मानो तालाब में परिवर्तित हो गए हों ऐसे नजारे हैं।

इस विकट समय में किसानों की परेशानी प्रशासन समक्ष पेश करने के आशय से गत रोज रावल गांव के किसानों ने खेत में तैराकी स्पर्धा आयोजित कर अनोखा विरोध व्यक्त किया।

उल्लेखनीय है कि इस बार रावल गांव लगभग 5-6 बार बाढ़ के कारण तालाब में तब्दील हो गई है। इतना ही नहीं, हर बार प्रशासन की लापरवाही तथा कथित भूल का भोग रावल के निवासियों और किसानों को भोगना पड़ रहा है। ऐेसे आरोप भी लगाए गए हैं। इस विस्तार के वर्तु बांध के बीस दरवाजे एक साथ 6 फुट तक खोले गये, साथ-साथ सानी बांध के तो दरवाजे ही निकाल लिए गए और सोरठी नदी दोनों किनारों से होकर बहने लगी।

ऐसे में वर्तु में जमा हुआ पानी एक साथ छोड़े जाने के कारण यह बाढ़ की विभीषिका हुई। इस कारण विशेषत: किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। गत रोज किसानों द्वारा तैराकी स्पर्धा महोत्सव आयोजित कर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में किसान कांग्रेस के पालभाई आंबलिया समेत अन्य किसान अग्रणी भी जुड़े थे। इस प्रकार यह अनोखा विरोध प्रदर्शित किया गया।

यहां देखें तैराकी स्पर्धा से विरोध प्रदर्शन का वीडियो:-

#Gujarat: In Jamraval village of Devbhumi Dwarka district, farmers organise swimming competition in farm because farms are still under water. pic.twitter.com/iJrtV04S8X

— TOI Ahmedabad (@TOIAhmedabad) September 2, 2020