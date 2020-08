अहमदाबाद मेट्रो रेल के लिए टनल तैयार, मुख्यमंत्री ने साझा की जानकारी

अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण में कुल 6.5 किमी लम्बे भूमिगत हिस्से का काम पूरा हो गया है। जानकारी के अनुसार शहर के अपैरल पार्क से शाहपुर के बीच 5.8 मीटर व्यास वाले अप और डाउन लाइन वाली जुड़वा भूमिगत मेट्रो सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है । मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसके लिए इस काम से जुड़े इंजीनियरों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि कोरोना महामारी के लॉकडाउन के समय एक भारतीय कंपनी और भारतीय इंजीनियरों द्वारा विशेष मशीनरी का उपयोग करके इस अति विशिष्ट भूमिगत सुरंग को पूरा करना, गुजरात के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। Tunnelling works in the 6.51 km underground section between Apparel Park and Shahpur of the metro completed for upline on 12.08.2020 and downline at 1200 hrs today. With this Gujarat Metro achieves a major milestone in its mission of providing MRTS to citizens of Ahmedabad. pic.twitter.com/5iwGcerQBS — Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) August 28, 2020 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में प्रसिद्ध अहमदाबाद को घनी आबादी वाले क्षेत्र में परियोजना के सफल […]