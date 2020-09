गुजरात के एकमात्र हिल स्टेशन सापुतारा पर उमड़ रहे पर्यटक

नौका-विहार, बगीचों के उपरांत अब एडवेंचर पार्क भी कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे कम होने से अब व्यापार-उद्योग शुरू होने लगा है। ऐसे में सापुतारा के हिल स्टेशन के एडवेंचर पार्क धीरे-धीरे खुलने लगे हैं। ऐसे में प्रवासियों की भीड़ अब वहां देखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार गुजरात में के मात्र एक हिल स्टेशन सापुतारा में एडवेंचर एक्टिविटी के लिए आसपास के कई राज्यों से लोग आते हैं। लेकिन कोरोना के दिनों में यह सब बंद हो जाने के कारण लोगों का आवागमन बंद हो गया था । बीते 7 महीने तक यहां पर आने वाले पर्यटकों की संख्या भी ना के बराबर थी। अब धीरे-धीरे कोरोना की परिस्थिति काबू में आ रही है। ऐसे में बारिश के दौरान सापुतारा का सौंदर्य अपने चरम पर है। प्रशासन ने यहां पर आने वालों को सख्त गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया है। Saputara is too beautiful.. unable to capture the actual beauty.. this is just 10% of what I witnessed 👌🏼☔️🥰😍❤️ @GujaratTourism pic.twitter.com/WzPxZtSohV — Aditi Raval (@aditiraval) September 14, 2020 प्रशासन की ओर से पहले ही […]