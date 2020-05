गुजरात में बाघ आया!

अहमदाबाद (ईएमएस)| मध्य गुजरात के महीसागर जिले में फिर एक बाघ दिखने से वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई है| महीसागर जिले के उबेर पहाड़ी क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने बाघ देख उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया| जिसके बाद वन विभाग टीम जंगल में सर्च कर रही है| फिलहाल वन विभाग ने महीसागर में बाघ होने की पुष्टि नहीं की है|

#Mahisagar Tiger spotted in #Gujarat Sant Forest after almost three decades @DcfMahisagar @DCFGodhra @ParveenKaswan pic.twitter.com/5VuHyPR3hp

— NeelrajSinh Solanki (@Neelrajsinh_) February 13, 2019