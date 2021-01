गुजरात में इस बार भी है PM मोदी के चित्रों वाली पतंगों की धूम

कोरोना महामारी के कारण यूं तो लगभग हर त्यौहार पिछले 10 महीनों से फिका-फिका रहा है। लेकिन गुजरात में मकरसंक्रांति पर पतंगोंत्सव का अपना अलग ही चार्म रहा है। प्रशासन की ओर से इस बार भी पतंगबाजी के लिये विशेष नियम बनाये गये हैं। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं की गुजरात के लोग नियमों के पालन के साथ इस बार उत्तरायण पर पतंगबाजी का खूब आनंद लूटेंगे। पतंगों की छाप की बात करें तो हमेशा की तरह प्रदेश में नरेन्द्र मोदी तस्वीरों वाली पतंगों की धूम है। वहीं कोरोना इफैक्ट भी पतंगों पर नजर आ रहा है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी स्लोगन पतंगों पर उकेर कर जनजागृति का प्रयास भी इस बार किया जायेगा। विशेष आकर्षण इस बार विराट कोहली और अनुष्का शर्मा छाप पतंगों की है। Gujarat: With Uttarayan festival around the corner, markets in Rajkot decked up with a variety of kites including COVID-19 themed kites and those carrying images of PM Narendra Modi, and cricketers and actors. pic.twitter.com/FKKnTLioFP — ANI (@ANI) January 10, 2021 इस त्यौहार का एक अलग पहलू यह है कि लोगों को अपने […]