गुजरात की समुद्री सीमा में पकड़ी जा रही गई ड्रग्स का है कश्मीर कनेक्शन

मंगलवार को खबर आई थी ‌कि भारतीय कोस्ट गार्ड की एक विशेष टीम में बीच समुद्र अल मदिना नाम की पाकिस्तान के कराची से आ रही है नौका को पकड़ा। इस नौका से ६०० करोड़ रुपये की ड्रग्स भी बरामद की गई। नौका में सवार छ लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस नौका को गुजरात के कच्छ लाया गया और वहां एटीएस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार तस्करों से कड़ी पूछताछ कर रही हैं।

Following a tip-off @IndiaCoastGuard Ship apprehended a #Karachi registered #Pakistani #Fishing Boat ‘AL-MADINA’ with 06 crew onboard off #Gujarat coast this morning & seized 194 packets of #Narcotics substance. Boat is being escorted 2 #Jakhau 4 investigation @DefenceMinIndia pic.twitter.com/qX1pygx7XA

बता दें कि यह आम तस्करी का मामला नहीं है। दरबसल परदे के बीच की सच्चाई यह है कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तानी सीमा पर पहरा इतना कड़ा कर दिया है कि अब वहां से अवैध रूप से भारत में ड्रग्स से लेकर हथियार और आतंकवादियों की घूसपैठ काफी मुश्किल हो गई है। भारत में ड्रग्स की तस्करी पाकिस्तान का पुराना धंधा है। ड्रग्स की इस तस्करी से मिलने वाली राशि का उपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिये किया जाता है। लेकिन जम्मू-कश्मीर में चौक-चौबंद सुरक्षा इंतजाम के बाद तस्कर नये मार्ग की तलाशी में थे और उन्होंने गुजरात के समुद्री तट को अपनी पसंद बनाया है।

The apprehended #Karachi registered #FishingBoat AL-MADINA under escort of @IndiaCoastGuard Ship arrived #Jakhau this evening. Further rummaging & joint investigation by officials from various organisations in progress @DefenceMinIndia . pic.twitter.com/h3kdUbuMI6

