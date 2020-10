बंदा बाइक पर घर जा रहा था, तभी रास्ते में मिल गया एक शेर…

क्या आपने कभी शेर को गांव की सडक़ पर दौड़ते हुए देखा है? नहीं देखा तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं।

गुजरात में गिर के जंगल का एक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो फोरेस्ट गार्ड ने बनाया है। रिपोर्ट के अनुसार पूरे दिन की ड्युटी के बाद फोरेस्ट गार्ड बाइक पर घर जा रहे थे। रात के अंधेरे में उसने बाइक के प्रकाश में देखा कि, एक सिंह रास्ते के बीच बैठा है। गार्ड ने पूरी घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरु किया। साथ ही सिंह के साथ बात करने का प्रयास किया। गार्ड ने सिंह को विनती की कि वह रास्ता छोड़ दे। गार्डों ने कहा कि वह पूरे दिन तो उसकी ही सेवा में लगे रहते हैं, अब तो घर जाने दे। उसके बाद तो मानो सिंह ने गार्ड की बात सुन ली हो इस तरह वह रास्ता छोडक़र जंगल में चला गया और गार्ड आगे बढ़ गया।

My lion hearted staff pleads (in Gujarati) that I am there full day in your service so now please let me go and the King gracefully agrees. #wildlifeweek2020 @DCFGirEastDhari @ParveenKaswan @CCF_Wildlife @Alok_brahmbhatt @susantananda3 @aditiraval 📹: Guard Mahesh Sondarva pic.twitter.com/4xVqyduUuQ

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो गिर इस्ट के वन अधिकारी डॉ. अंशुमान ने पोस्ट किया है। 32 सेकण्ड के इस वीडियो में फोरेस्ट गार्ड महेश सौन्दर्वा दिख रहे हैं।

वीडियो के साथ डॉ. अंशुमान ने लिखा कि सिंह को प्रेम करनेवाले मेरे स्टाफ ने उसे रास्ता छोडऩे की विनती की, जिसे जंगल के राजा ने स्वीकार किया। अंशुमान का दावा है कि, उनके स्टाफ का सिंहों के साथ एक विशेष संबंध है, जो इस वीडियो में दिख रहा है।

अंशुमान की जानकारी के अनुसार, एक अहसास है उसका आत्मा से अनुभव करें। अभी तक लगभग 9000 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। इससे पहले मार्च 2020 में भी गुजरात के गिर से चौंकानेवाला वीडियो सामने आया था। सिंह को दूर से देखने में रोएं खड़े हो जाते हैं और जब वह सामने आ जाता है तो हमारे तो होश ही उड़ जाए। ऐसा ही कुछ हुआ जब एक सिंह ने गुजरात के एक गांव के सडक़ पर दौड़ लगाई थी और उसे देखनेवाले अपनी की जान हाथ में लेकर भागे थे।

Imagine someone charging at you at 80kmp 🤔🤔

Even Usain Bolt can’t escape( Average speed-38kmp)from a charging lion. In such a situation, where will u find tolerance for each other other than India? Video from Madavpur village of Gujurat( VC-SM) pic.twitter.com/PLyOMq6oDv

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 7, 2020