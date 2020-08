गिर में सिंहों के साथ गांव वालों का आमना-सामना आम बात है!

सोशल मीडिया के यूजर्स आश्चर्यचकित हो रहे हैं जंगल के राजा सिंह को प्राणी संग्रहालय में नहीं, अपितु उनके प्राकृतिक आवास में ही देखने में मजा आता है। सिंह दर्शन के लिए गिर-सोमनाथ बहुत ही जानामाना है और हर वर्ष हजारों लोग सिंह को देखने के लिए गिर की मुलाकात लेते हैं। हाल ही में गिर सोमनाथ जिले के एक विस्तार की एक शेरनी और उनके बच्चों का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बहुत ही शेयर किया जा रहा है। वीडियो में शेरनी अपने बच्चों के साथ सडक़ पर घूमती दिख रही है। This #viralvideo shows a #Lioness & two cubs moving away to give way to a biker on the way to his farm near a village on the outskirts of #Gir sanctuary. It is amazing to see them respecting humans’ space. @ParveenKaswan @SanctuaryAsia @WWFINDIA @susantananda3 @NatGeoIndia pic.twitter.com/9yPM7Vvldc — Parimal Nathwani (@mpparimal) February 3, 2020 यह वीडियो राज्यसभा के सांसद परिमल नथवाणी ने भी शेयर किया है। विडियो में दिखाई दे रहा है कि जब शेरनी अपने बच्चों के साथ रास्ते पर घूमती है, […]