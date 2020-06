10 महीने में 20.68 लाख लोग पहुंचे स्टेच्यु, वर्षगांठ पर PM द्वारा लॉन्च किए जाएंगे ये नए प्रॉजेक्ट

पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 31 अक्टूबर को सरदार सरोवर बांध पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। तब से, 10 नवंबर से सरदार पटेल की प्रतिमा को जनता के लिए खोला गया था और अब तक 20.68 लाख लोगों ने इसे देखा है। इसके साथ ही इसने 53.49 करोड़ रुपये कमाए। आने वाले दिनों में, वहां अन्य नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।

Unbelievable milestone!! Number of visitors at #StatueOfUnity @souindia crosses 2 million mark in less then 10 months. Congratulations to @narendramodi ji and @vijayrupanibjp ji What an overwhelming response to the monument of #ironman of #India @collectorNa @drrajivguptaias pic.twitter.com/Xg9Qur7JWM

— Nirnay Kapoor (@nirnaykapoor) August 22, 2019