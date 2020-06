राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस को झटका, दो विधायकों का इस्तीफा

अहमदाबाद (ईएमएस)| गुजरात में राज्यसभ चुनाव से पहले कांग्रेस बड़ा झटका लगा है| कांग्रेस के दो विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है| विधानसभा के अध्यक्ष ने दो विधायकों के इस्तीफे की पुष्टि भी की है| बता दें कि मार्च महीने में कांग्रेस के पांच विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं| 7 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस का संख्याबल 66 रह गया है|

गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों पर आगामी 19 को चुनाव होना है| उससे पहले आज कांग्रेस के करजण से विधायक अक्षय पटेल और कपराडा से विधायक जीतु चौधरी ने विधानसभ की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है| गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेन्द्र चौधरी ने दोनों के विधायकों की पुष्टि कर दी है|

Two MLAs Akshay Patel and Jitu Bhai Chaudhary (both from Congress) have resigned voluntarily from the post of MLA and I have accepted it: Rajendra Trivedi, Gujarat Assembly Speaker pic.twitter.com/nKqSeRgafo

