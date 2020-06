राज्यसभा चुनाव : गुजरात में एम्बुलेंस द्वारा पहुंचे बीजेपी विधायक

राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान जारी है। मध्यप्रदेश में 1 घंटे में 64 वोट दिये जा चुके हैं। राज्यसभा में सीटों के महत्व का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी-अपनी सीटें निश्चित करने के लिए गत महीने से जबरदस्त घेराबंदी कर रखी थी। मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कांग्रेस ने अपने विधायकों को रिसोर्ट में पहुंचा दिया था। इस पूरे गणित में बीजेपी ने कांग्रेंस को नुकसान पहुंचाया है।

आज भी जब मतदान शुरु हुआ तो मध्यप्रदेश में कांग्रेस के विधायकों को एक साथ बस में बिठाकर विधानसभा लाया गया है। ये सभी पार्टी नेता कमलनाथ के घर से आए हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज मैदान में हैं।

Gujarat: BJP MLA from Matar assembly constituency, Kesarisinh Jesangbhai Solanki arrives at legislative assembly in an ambulance. He was admitted at hospital following a health issue & reached here directly from the hospital. Polling for 4 Rajya Sabha seats of state is underway. pic.twitter.com/bhq1sNiXCB

— ANI (@ANI) June 19, 2020