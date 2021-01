राजकोट: तीन वनराज पिंजरे में हुए कैद, अब गीर के जंगल में छोड़े जाएंगे

तीन वनराज के गिर से राजकोट तक के 40 दिन के सफर का आज सुबह अंत आया। राजकोट के अलग-अलग ग्रामीण विस्तारों में घुमकर कई पशुओं की मिजबानी करने वाले तीनों वनराज को सासण के रेस्क्यू टीम ने पिंजरे में कैद करने में सफलता मिली है। फिलहाल तीनों वनराज गीर रेस्क्यू सेन्टर में रखे गए है। वहां उनका हेल्थ् चेकअप के बाद जंगल में छोड़ा जाएगा। प्रथम वीरनगर में देखें गए वनराज बाद में हलेंडा, त्रंबा, कोटडा सांगाणी में दिखायी दिए थे। इसके बाद भायासर गांव में दिखायी दिए और आखिर में आजी डेम के बाद वडाली गांव में डेरा डाला था। इन दिनों में वनराज ने पशुओं को मारकर दिन गुजारे थे। राजकोट में कई लोगों ने वजनराज के दर्शन किए थे। तीनों वनराज राजकोट निकट से सासण की रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू करके पिंजरे में कैद किया गया। वन विभाग का लगातार मोनिटरिंग था: सीसीएफ इस संदर्भ में सीसीएफ दुष्यंत वसावडा ने बताया कि तीनों वनराज साढ़े तीन से चार वर्ष के उम्र के है। इसमें एक शेर का कॉलर आईडी पहनने के कारण हमें उनका लोकेशन लगातार […]

Deepak Patil 12 seconds ago

(Photo Credit : Screengrab from the video tweeted by @mpparimal)

