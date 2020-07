राजकोट : नदी में बोलेराे गाड़ी बह गई, दो युवक बचे, एक की खोज जारी (वीडियो)

गुजरात के कई हिस्सों में मानसून की वर्षा शुरु हो गई है। राजकोटम में रविवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। वर्षा के कारण कई मौसमी नदियों में जल प्रवाह बढ़ जाने से निचले इलाकों और पुलियाओं पर जलधारा बह रही हैं। इसी बीच एक हादसे की भी खबर मिली है।

राजकोट के सीमावर्ती क्षेत्र कोठारिया रोड़ पर स्थित रणुजा मंदिर के पास खोखरदड नदी बहती है। इस नदी में आम तौर पानी कम होता है और पुलिस से आवाजाही करते है। बारिश के कारण नदी में तेज जल प्रवाह आया और एक बोलेरा गाड़ी उसमें फंस गई।

इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बलेरो गाड़ी में तीन लोग सवार हैं और पानी में फंसे होने के कारण वे पास खड़े ट्रक पर बचते हुए चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच एक युवक ट्रक पर चढ़ते वक्त पानी में गिर जाता है और उसी वक्त बेलेरो गाड़ी भी नदी में बह जाती है।

Utility Truck with two persons get dragged in water current at Lapasari Dam near Rajkot in Gujarat (Video Share Courtesy via WhatsApp by Journalist Balram Kariya) pic.twitter.com/KcRcnxuGOH

