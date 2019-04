राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का नोटिस आया

अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक(Ahmedabad District Cooperative Bank) द्वारा दायर मानहानी के मामले में 27 मई को अदालत में पेश होने का नोटिस दिया है। अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एक स्थानीय अदालत में एक आपराधिक मामला दर्ज किया।

शिकायतकर्ता, अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अजय पटेल द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि दोनों नेताओं ने बैंक पर गलत आरोप लगाया है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसके गढ़वी ने इस मामले में CRPC की धारा 202 के तहत अदालत जांच का आदेश दिया।

Gujarat: Ahmedabad Metro court issues notice to Congress president Rahul Gandhi and Spokesperson Randeep Surjewala to remain present in the court on 27 May for defamation case filed by Ahmedabad District Cooperative (ADC) Bank

— ANI (@ANI) April 8, 2019