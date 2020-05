पुलिस की SHE टीम कार्यरत, अहमदाबाद में छेड़खानी करने वाले कुछ लोगों को पकड़ा

अहमदाबाद की युवतियों को अब उत्पीड़कों या असामाजिक तत्वों से डरने की जरूरत नहीं हैं। क्योंकि, सड़क पर रोमियो गीरी करते महिलाओं को परेशान करने और छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए अहमदाबाद में पुलिस की SHE टीम कार्यरत हो गई है। सोला पुलिस की SHE टीम को कुछ युवतियों की शिकायतें मिलीं कि जब वे लड़कियां बस में सफर करती हैं, तो उन्हें कुछ लोगों द्वारा परेशान किया जाता है। शिकायत के आधार पर, पूरे मामले पर SHE टीम द्वारा जांच शुरू की गई थी।

महिलाओं को परेशान करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए SHE टीम द्वारा बस में एक जाल बिछाया गया था। लगभग चार से पांच लोगों ने बस में बैठी कोलेज जाने वाली लड़कियों को परेशान करने के लिए उनके नजदीक पहुंचे। तुरंत SHE टीम के सदस्यों ने इन 5 लोगों को पकड़ लिया। पांचों को फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस को पता चला कि छेड़छाड़ करने वाले ये सभी लोग इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे थे।

मीडिया से बात करते हुए, पुलिस ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बस संख्या 69 में आ रहे हैं। जिससे हमारी टीम शास्त्री नगर से बस नंबर 69 में बैठे और बस में यात्रा कर रहे युवाओं पर नजर रखी। उस समय, इन लोगों को महिलाओं को छेड़ने जाते देख हमारी टीम द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया गया और सभी को सोला पुलिस स्टेशन की सीमा पर गिरफ्तार किया गया था।