गुजरात राज्यसभा चुनाव : जिन पर कांग्रेस की दूसरी सीट पर जीत का दारोमदार था वो BTP के विधायक आए ही नहीं

गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिये मतदान की प्रतिक्रिया पूरी हो गई है। विधानसभा में कुल 172 विधायक हैं जिन्हें मतदान करना था। इनमें से 170 विधायकों ने मतदान किया। जिन दो विधायकों ने मतदान नहीं किया वे भारतीय ट्राईबल पार्टी के छोटूभाई वसावा और महेश वासावा है।

छोटूभाई वसावा ने हालांकि मतदान नहीं करने का कारण यह बताया कि उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि जहां उनका शासन है वहां वे शिड्युल फाईल लागू करें और भाजपा से भी कहा है कि वे भी अपने सत्तासीन राज्यों में ऐसा करें। ये दोनों हमारा काम नहीं करते, इसलिये दोनों को ही वोट देने का हमारा मन नहीं है। इसीलिये हम बिना मतदान किये जा रहे हैं।

बता दें कि इस बार गुजरात की चार विधानसभा सीटों पर भाजपा ने तीन और कांग्रेस ने दो प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही जीत का दारोतदार बीटीपी के दो विधायकों के रूझान पर निर्भर था। बीटीपी के सर्वेसर्वा छोटूभाई वसावा शुरू से अपने मन की करने के आदी हैं। ऐसे में वे आखिरी वक्त तक क्या रूख अपनायेंगे कोई पहले से बता नहीं सकता।

We are not going to vote in Rajya Sabha election today and returning back to our home: Bharatiya Tribal Party chief MLA Chhotu Vasava and his MLA son Mahesh Vasava to media persons in Gandhinagar pic.twitter.com/nT2w3rfrRg

