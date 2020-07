प्राकृतिक जीवनशैली ही निरामय और दीर्धायु जीवन प्रदान कर सकती है : राज्यपाल

संस्कृति और संस्कारों को छोड़कर स्वस्थ जीवन का चिंतन सम्भव नहीं अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज कहा कि कोरोना संक्रमण के कठिन काल में वैदिक संस्कृति के अनुसार प्राकृतिक जीवनशैली ही निरामय और दीर्धायु जीवन प्रदान कर सकती है। गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा ‘कोविड 19 संक्रमण में वेद, विज्ञान और प्राद्योगिकी की प्रासंगिकताÓ विषयक वेबिनार को राजभवन से सम्बोधित करते हुए राज्यपालजी ने कहा कि वेदों में दर्शाये गए सर्वकालीन जीवन सिद्धांतों का अनुसरण करके संयमित जीवन और योग्य आहार-विहार द्वारा मनुष्य निरामय और दीर्धायु जीवन व्यतीत कर सकता है। राज्यपाल ने शरीर के स्वास्थ्य के लिए मन के स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण बतलाते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वेदों में वर्णित प्राकृतिक जीवनशैली और साइस एवं टेक्नोलॉजी का उचित उपयोग आवश्यक है। उन्होंने सात्विक दिनचर्या को उत्तम स्वास्थ्य का प्रथम कदम करार देते हुए कहा कि वेद भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। राज्यपाल ने आयुर्वेद, योग- प्राणायाम, यज्ञ-हवन और सूर्योपासना का उल्लेख करते हुए कहा कि मानव के सर्वांगीण विकास के ईश्वरीय चिंतन वाले वेद एक प्रकार से […]

Dharmendra Mishra 9 seconds ago

संस्कृति और संस्कारों को छोड़कर स्वस्थ जीवन का चिंतन सम्भव नहीं अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज कहा कि कोरोना संक्रमण के कठिन काल में वैदिक संस्कृति के अनुसार प्राकृतिक जीवनशैली ही निरामय और दीर्धायु जीवन प्रदान कर सकती है। गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा ‘कोविड 19 संक्रमण में वेद, विज्ञान और प्राद्योगिकी की प्रासंगिकताÓ विषयक वेबिनार को राजभवन से सम्बोधित करते हुए राज्यपालजी ने कहा कि वेदों में दर्शाये गए सर्वकालीन जीवन सिद्धांतों का अनुसरण करके संयमित जीवन और योग्य आहार-विहार द्वारा मनुष्य निरामय और दीर्धायु जीवन व्यतीत कर सकता है। राज्यपाल ने शरीर के स्वास्थ्य के लिए मन के स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण बतलाते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वेदों में वर्णित प्राकृतिक जीवनशैली और साइस एवं टेक्नोलॉजी का उचित उपयोग आवश्यक है। उन्होंने सात्विक दिनचर्या को उत्तम स्वास्थ्य का प्रथम कदम करार देते हुए कहा कि वेद भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। राज्यपाल ने आयुर्वेद, योग- प्राणायाम, यज्ञ-हवन और सूर्योपासना का उल्लेख करते हुए कहा कि मानव के सर्वांगीण विकास के ईश्वरीय चिंतन वाले वेद एक प्रकार से […]

The Governor of Himachal Pradesh, Shri Acharya Devrat calls on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on December 11, 2015.

संस्कृति और संस्कारों को छोड़कर स्वस्थ जीवन का चिंतन सम्भव नहीं अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज कहा कि कोरोना संक्रमण के कठिन काल में वैदिक संस्कृति के अनुसार प्राकृतिक जीवनशैली ही निरामय और दीर्धायु जीवन प्रदान कर सकती है। गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा ‘कोविड 19 संक्रमण में वेद, विज्ञान और प्राद्योगिकी की प्रासंगिकताÓ विषयक वेबिनार को राजभवन से सम्बोधित करते हुए राज्यपालजी ने कहा कि वेदों में दर्शाये गए सर्वकालीन जीवन सिद्धांतों का अनुसरण करके संयमित जीवन और योग्य आहार-विहार द्वारा मनुष्य निरामय और दीर्धायु जीवन व्यतीत कर सकता है। राज्यपाल ने शरीर के स्वास्थ्य के लिए मन के स्वास्थ्य को भी महत्वपूर्ण बतलाते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वेदों में वर्णित प्राकृतिक जीवनशैली और साइस एवं टेक्नोलॉजी का उचित उपयोग आवश्यक है। उन्होंने सात्विक दिनचर्या को उत्तम स्वास्थ्य का प्रथम कदम करार देते हुए कहा कि वेद भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। राज्यपाल ने आयुर्वेद, योग- प्राणायाम, यज्ञ-हवन और सूर्योपासना का उल्लेख करते हुए कहा कि मानव के सर्वांगीण विकास के ईश्वरीय चिंतन वाले वेद एक प्रकार से विज्ञान ही हैं। उन्होंने शाकाहार और सकारात्मक जीवनशैली पर बल देते हुए रासायनिक कृषि से उत्पादित होने वाले खाद्यान्न से होने वाली असाध्य बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए प्राकृतिक कृषि अपनाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. सत्यपालसिंह ने कहा कि संस्कृति और संस्कारों को छोड़कर स्वस्थ जीवन का चिंतन सम्भव नहीं है। उन्होंने वैदिक चिंतन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी युक्त ज्ञान के समन्वय से कोरोना जैसी समस्याओं का सामना करने के लिए वेद मार्गदर्शित जीवनशैली अपनाने का अनुरोध किया। कार्यक्रम के प्रारम्भ में इस दो दिवसीय सेमीनार के अध्यक्ष प्रो. कर्मजीत भाटिया ने उपस्थित महानुभावों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य की जानकारी दी। गुरुकुल के कुलपति प्रो. रूपकिशोर शास्त्री ने कोरोना महामारी का सामना करने के लिए भारतीय चिंतन और वैदिक जीवन पद्धति की हिमायत की।