अरब सागर में कमजोर पड़ रहा कम दबाव का क्षेत्र, पश्चिमी तट पर खतरा नहीं

भारतीय मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार अरब सागर में जो वेल मार्क लो प्रेशर सक्रिय हुआ था वह 17 अक्टूबर सुबह डिप्रेशन में बदल गया है। अगले 48 घंटों में वह भारत के पश्चिमी तट से विरुद्ध दिशा में आगे बढ़ जाने की उम्मीद है। इसके कारण पश्चिम भारत के समुद्र तटीय इलाके में खतरा नहीं है। वैसे दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।

A depression has formed over Eastcentral & adjoining Northeast Arabian Sea today morning. Likely to move westwards, away from Indian coast during the next 48 hrs. For more information,kindly visit: https://t.co/KLRdEFp9rJ pic.twitter.com/M9oW5W8zJ3

समुद्र में इस घटनाक्रम के कारण गुजरात के बंदरगाहों पर एतिहातन तीन नंबर का चेतावनी संकेत लगा दिया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सूचना दी गई है। वैसे भी समुद्र में कोई विशेष प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एतिहातन सभी मछुआरों को 18 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने को कहा गया है। जो मछुआरे मछली पकड़ने जा चुके हैं वे भी लौट रहे हैं। देवभूमि द्वारका जिले के ओखा, सलाया, वाडीनार, द्वारका बंदरगाह पर भी तीन नंबर का चेतावनी संकेत लगाया गया है।

Well marked low in Arabian Sea (AS) turned to Depression at 8.30am, 17Oct. 380 km SSW of Veraval, 440 km WNW of Mumbai, 1600 km ENE of Salalah (Oman).Vry likely to mve away nxt 48 hrs & then weaken.

NO THREAT to West coast of India. Fishermen warning prevails on AS.@RMC_Mumbai pic.twitter.com/w9DdKEZ7OY

— K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) October 17, 2020