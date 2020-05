गिर सोमनाथ जिले के द्रोणेश्वर गांव में सड़क पर चहलकदमी करते दिखा शेर

गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के द्रोणेश्वर गांव में गुरुवार सुबह ८ बजे के करीब गुरुकुल स्कूल और मंदिर के पास सड़कों पर टहलता हुआ शेर सीसीटीवी में कैद हुआ है।

एशियाई शेरों की एकमात्र पनाहगाह समान गीर के घने जंगलों से भटकर कर यह शेर शायद इंसानी बस्ती में पहुंच गया। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि डामर की सड़क पर दौड़ता शेर जैसे ही स्कूल परिसर के बाहर से गुजरा, परिसर में मौजूद कुछ लोग शेर को देखने मुख्य द्वार की ओर भागे। हालांकि गीर सोमनाथ इलाकों में इस प्रकार शेरों का नजर आना असामान्य बात नहीं है।

Lion seen doing the rounds in Droneshwar village in Gujarat https://t.co/IXxxbavyDr pic.twitter.com/nrlIm24Y10

— DeshGujarat (@DeshGujarat) May 3, 2019