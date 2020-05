गुजरात में निवेशकों का स्वागत; 7 दिन में जमीन और 15 दिनों में उद्योगों को सारी मंजूरी मिलेगी

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात सरकार ने चीन से उद्योगों को निकालकर गुजरात में लगाने के लिए तोरण द्वार बना कर निवेशकों का स्वागत किया है। गुजरात में उद्योगपतियों को कई तरह की सुविधाएं देने का ऐलान किया है। गुजरात में जो निवेशक उद्योग लगाएंगे। उन्हें 7 दिन के अंदर जमीन आवंटित की जाएगी 15 दिन के अंदर उद्योगों को सभी तरह की मंजूरी अनिवार्य रूप से दी जाएंगी।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने नए उद्योगों को विशेष रुप से विदेशी और स्थानीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 1200 दिनों तक श्रम कानूनों में छूट प्रदान करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने वीडियो संदेश में कहा है जापान अमेरिका कोरिया और अन्य यूरोपीय देशों के तमाम उद्योगपति और बहुराष्ट्रीय कंपनियां यदि गुजरात में उद्योग स्थापित करेंगी तो उन्हें 7 दिन के अंदर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी 15 दिन के अंदर सारी अनुमति दी जाएंगी। वही 1200 दिनों तक श्रम कानूनों के पालन करने से छूट दी जाएगी। उन्होंने कहा गुजरात में 33000 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। जो नए निवेशक गुजरात में उद्योग लगाने की इच्छुक होंगे वह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी कर पाएंगे।

In order to boost economic activities and generate employment in the post-lockdown period in Gujarat, CM Shri @vijayrupanibjp announces exemption for new industrial projects from Labour Laws except provisions for minimum wages, safety and compensation in case of accidents. pic.twitter.com/8UkHH0gtX5

