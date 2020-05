तुफानी समुद्र में गये पोरबंदर के मछुआरों को बचाने का कोस्ट गार्ड का दिलधड़क ऑपरेशन

चार नावों के डूबने से दस मछुआरों के मौत की खबर

अरब सागर में खराब मौसम और तूफानी लहरों की चपेट में आकर कम से कम चार नावों के डूबने और दस मछुआरों की मौत की खबर है। कल की घटना पोरंबंदर-सोमनाथ हाईवे पर नवीबंदर के अरब सागर में घटी थी जिसमें आस्था नामक नाव ने जल समाधि ली। इस नाव में चार मछुआरे सवार थे। नाव के डूबने से तीन मछुआरों की मौत हुई थी।

एक रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन की ओर से मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई थी। बावजूद इसके ९ अगस्त को गुजरात के पोरबंदर से मछली पकड़ने गईं १९ नावें सागर में गईं जिनमें लगभग ९५ लोग सवार थे। १० अगस्त को फिशिंग एसोसिसेशन, पोरंबंदर की ओर से कोस्ट गार्ड को सूचना दी गई कि समुद्र में गईं वे १९ नावें और उसमें सवार मछुआरे लापता हैं।

इंडियन कोस्टगार्ड सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार १४ नावों और उसमें सवार ७९ लोगों को सुरक्षित दरिया से निकाल लिया गया है। कोस्ट गार्ड २ नावों और उसमें सवार ९ मछुआरों की तलाश कर रही है। एक नाव का इंजन बंद पड़ने पर कोस्ट गार्ड के जहाज से उसे खींचकर तट पर लाया गया।

कोस्टगार्ड ने सभी मछुआरों से १५ अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की है।

Indian Coast Guard: 1 fishing boat along with 4 crew sighted off Navibandar today. Porbandar harbour ensuring the safety of boat&crew. 14 fishing boats along with 79 crew safely rescued. 6 cadavers recovered. Efforts underway to search & rescue remaining 9 crew of 2 boats https://t.co/zOCMBMYvL6

— ANI (@ANI) August 11, 2019