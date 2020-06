होली के दिन हादसा; तापी नदी में नाव पलटी, बच्ची सहित 2 की मौत

तापी जिले के सुंदरपुर और भीतखुर्ड गांव के एक ही परिवार के 13 सदस्य होली के अवसर पर तापी नदी में नाव की सैर पर निकले थे। नदी में तेज बहाव और हवाओं के चलते नाव पलट गई और इस हादसे में एक बच्ची सहित दो लोगों की मौत हो गई। सुरक्षाकर्मियों ने 6 लोगों को बचा लिया और शेष 5 की खोज जारी है। उच्च पुलिस अधिकारी मौका-ए-वारदात पर पहुंच गये हैं।

One person dead, six missing after boat capsizes in Gujarat’s Tapi district: Police

— Press Trust of India (@PTI_News) March 10, 2020