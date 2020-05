लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को वेतन नहीं देने पर मिले कानूनी नोटिस पर IIM Ahemdabad ने दिया ये जवाब

अहमदाबाद (ईएमएस)। कुछ प्रवासी मजदूरों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट-अहमदाबाद को लॉकडाउन के दौरान वेतन नहीं मिलने पर कानूनी नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों का आरोप है कि मैनेजमेंट ने कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान उन्हें दो महीनों का वेतन नहीं दिया है। हालांकि आईआईएम अहमदाबाद ने इस मामले में अपना पक्ष भी रखा है। संस्था की ओर से ये ट्ववीट किया गयाः

#PressRelease: IIMA’s statement on the legal notice and recent alleged incident with migrant workers. Read more about the assertions and our stance on each to assist report an unbiased story.#FakeNewsAlert #MigrantLivesMatter pic.twitter.com/pjnzP23EKU

— IIM Ahmedabad (@IIMAhmedabad) May 21, 2020