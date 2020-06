गुजरात के तटीय क्षेत्रों पर टकराते-टकराते आखिरी वक्त दिशा बदल देते हैं तूफान

गुजरात का नसीब अच्छा है कि पिछले छः वर्षों में आठ बार राज्य पर चक्रवाती तूफानों का संकट मंडराया लेकिन आखिरी वक्त तूफानों ने दिशा बदल ली और राज्य नुकसान से बच गया। ताजा निसर्ग तूफान का हाल भी यही है। पहले बताया जा रहा था कि यह तूफान 3-4 जून को दक्षिण गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकरा सकता है। लेकिन अब यह मुंबई के आसपास केंद्रित हो गया है और संभावना है कि बुधवार 3 जून को यह महाराष्ट्र के अलीबाग के पस लैंड फॉल करेगा।

Marathwada covered with Dark Sky.

Nanded,Usmanabad & Few places has witnessed #NisargaCyclone impact. pic.twitter.com/GKVOTpnNlt

— KattaNews (@katta_news) June 3, 2020