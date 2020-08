गुजरात : जब नदी में निकली बुजुर्ग की अंतिम यात्रा

गांव के लोगों ने कई बार प्रशासन से मिनी पुल की मांग की है कपराडा तहसील के नानी पलसाणा गांव के 58 वर्षीय वृद्ध पुजारी की गत रोज मौत हो जाने के बाद उनके अंतिम विधि के लिए नदी के एक ओर से दूसरे छोरे तक ट्यूब के ऊपर ले जाना पड़ा। गांव के लोगों ने भी अपना जान जोखिम में डालकर दमण गंगा नदी को तैर कर पार कर अंतिम विधि के लिए स्मशानभूमी ले गए। आजादी के 72 साल बाद भी यह गांव अपनी प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रह गया है। रिपोर्ट के अनुसार नानी पलसाणा के निशाड़ मोहल्ले में रहनेवाले वजूभाई सोमाभाई पारघी कि गत रोज अचानक मृत्यु हो गई। उन्हें अंतिम क्रिया के लिए दमन गंगा नदी के पार ले जाना था लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें नदी से ट्यूब के ऊपर दूसरी ओर ले जाया गया। Valsad: Villagers forced to take out last procession amid flowing waters of Daman Ganga river #GujaratRains #Monsoon2020 #Monsoon #TV9News pic.twitter.com/BfJGE05XF4 — tv9gujarati (@tv9gujarati) August 22, 2020 बताया जा रहा है कि इस गांव के लोगों […]