गुजरात में पर्यटकों के लिये नया नजराना; बालासिनोर में आकर देखें डायनासोर म्युजियम

देश के पहले और विश्व के तीसरे फोसिल पार्क-डायनासोर म्युजियम का लोकार्पण

महीसागर (ईएमएस)| मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आज कहा कि गुजरात के बालासिनोर के पास रैयाली के डायनासोर म्युजियम और फोसिल पार्क को थ्रीडी टेक्नोलॉजी और आधुनिक तकनीक के साथ विश्व पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाएगी।

रैयाली में देश के पहले और विश्व के तीसरे फोसिल पार्क- डायनासोर म्युजियम का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात के पर्यटन विकास में और एक नया अध्याय जुड़ गया है, जो गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि विश्व के पर्यटन नक्शे पर गुजरात के पर्यटन धामों के साथ अब यह म्युजियम भी चमका है गुजरात ने विश्व के देशों की कतार में अग्रसर रहने की परम्परा बरकरार रखी है।

Gujarat CM today inaugurated India’s first Dinosaur Museum at Raiyoli near Balasinor that exhibits the remains of various dinosaurs, the fossil record and the evolution of their life with 3D films, 360 degrees virtual reality presentations, interactive kiosks and other facilities pic.twitter.com/6SsjrRr1mj

