गुजरात : जो राष्ट्र अपने शहीदों-महापुरुषों को भूल जाता है वह राष्ट्र इतिहास से मिट जाता है : राज्यपाल

Dharmendra Mishra 8 seconds ago

The Governor of Himachal Pradesh, Shri Acharya Devrat calls on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, in New Delhi on December 11, 2015.

कारगील विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धाजंलि अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कारगील विजय दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धाजंलि अर्पण करते हुए कहा कि जो राष्ट्र अपने शहीदों और महापुरुषों को भूल जाता है वह राष्ट्र इतिहास से मिट जाता है। कारगील विजय दिवस के अवसर पर भारत माता की हिफाजत करते करगील युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को काव्या ंजलि अर्पण करने विश्वंभरा संस एवं हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने शहीदों को श्रद्धासुमन समर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्र के लिए अपने जीवन की आहूति देने वाले वीर सपूतों और उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना यह प्रत्येक नागरिक का धर्म है। कोरोना संकट के बीच वेबीनार द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अमेरिका से कवियित्री रचना श्रीवास्तव और शशी पाधा, ऑस्ट्रेलिया से कवि हरिहर झा के अलावा भारत के विभिन्न राज्यों से उपस्थित डॉ. ऋषभदेव शर्मा, डॉ. अलका सिंहा, इंद्रदेव भारती समेत महानुभाव शामिल हुए और शहीदों को काव्यांजलि अर्पण की। इसके अलावा हिन्दू जागरण मंच हरियाणा द्वारा करगील विजय दिवस के मौके पर शहीदों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वेबीनार आयोजित किया गया। जिसमें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता, तत्कालीन सेनाध्यक्ष वेदप्रकाश मलिक, वीरचक्र से सम्मानित करगील योद्धा कैप्टन भूपेन्द्रसिंह और परमवीर चक्र से सम्मानित योगेन्द्रसिंह यादव समेत शहीदों के परिजन उपस्थित रहे। हिन्दू जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक कमलेशसिंह, प्रांत प्रचारक विजयकुमार इत्यादि ने शहीदों को श्रद्धासुमन समर्पित किए। वेबीनार में राज्यपाल ने रामप्रसाद बिस्मिल की बहन शास्त्रीदेवी के साथ संस्मरणों का ताजा कर शहीदों और उनके परिवारजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और भावी पीढिय़ों को उनके कर्तृत्व से प्रेरित होने का अनुरोध किया।