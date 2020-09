गुजरात : इस जगह हुई ऐसी बारिश मानो सड़कों पर बहने लगी नदी, देखें तस्वीरें, वीडियो

पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने 4 दिनों से राज्य में विराम लिया था। हालांकि उत्तर गुजरात में फिर से बारिश ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाणा, अंबाजी और अरावली क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जन जीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। सड़कों पर नदी की तरह बह रहा है पानी बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया है। अंबाजी पंथक में तीन इंच जितनी बारिश की वजह से बाजारों में पानी भर गया है। जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को परेशानी हो रही है। भारी बारिश के कारण बाजारों में पानी नदी की तरह बहने लगा है। सड़कों पर जमा पानी में कई जगह पर बाइक और लॉरी भी फंसे हुए दिखाई दिए हैं। #WATCH Gujarat: Several parts of Banaskantha district face flood-like situation, following heavy rainfall. Visuals from Ambaji area. pic.twitter.com/oTTu2twrzS — ANI (@ANI) September 6, 2020 मेहसाणा में गोपी नाला बंद किया गया; वडनगर में किसानों के खेत में हुआ पानी जमा चार दिनों के विराम के बाद बारिश ने मेहसाणा, […]