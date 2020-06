गुजरात पुलिस को मिला नया हथियार ‘टेसर गन!’

अहमदाबाद: गुजरात पुलिस प्रमुख शिवानंद झा ने घोषणा की है कि गुजरात पुलिस के पास वीवीआईपी की सुरक्षा और अन्य आवश्यक कामों के लिए ने 25 टीज़र बंदूकें उपलब्ध हैं। इन बंदूकों का इस्तेमाल दंगा, हमलावर या उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। गुजरात पुलिस इन बंदूको का प्रयोग करने वाली देश की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी बन गई है। इन बंदूकों से व्यक्ति को एक उच्च वोल्टेज वाली बिजली का झटका लगता है जो उस व्यक्ति की तंत्रिका की मांसपेशियों को कमजोर करता है और उसे नियंत्रण में लाता है।

डीजीपी शिवानंद झा ने शुक्रवार शाम को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। अपने ट्विट में डीजीपी शिवानंद झा ने लिखा, “गुजरात पुलिस देश की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी है जिसके पास 25 टेसर बंदूकें हैं।” आधुनिकीकरण के प्रयास के एक हिस्से के रूप में शस्त्रागार में कम घातक हथियार हैं। वीवीआईपी और वीआईपी की सुरक्षा के लिए, अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, और डी-एस्केलेशन हथियार के रूप में टेसर गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्वीट के साथ, उन्होंने टीज़र बंदूक का एक डेमो वाला विडियो भी साझा किया।

Gujarat Police is the first law enforcement agency in the country to add 25 Taser guns, a less-lethal weapon into its armoury as part of its modernization efforts.

Taser guns can be used in VVIP/VIP security, crowd controlling and as de-escalation weapon.#NonLethalGun pic.twitter.com/iJpxLPsux2

— DGP Gujarat (@dgpgujarat) June 26, 2020