गुजरात : पिरोटन, बेट द्वारका और शियाल द्वीप पर्यटन के लिए विकसित होंगे

108 करोड़ के खर्च का अंदाज

राज्य में प्रवासन प्रवृत्तियों को बढ़ाकर प्रवासियों को आकर्षित करने के लिए पिरोटन टापू को पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए वहां बर्ड वाचिंग लाईट हाउस को प्रर्यटन हेतु और ज्यादा विकसित किया जाएगा। इन सभी के विकास हेतु 108 करोड़ के खर्च का अंदाज लगाया जा रहा है।

#Pirotan Island is a gem for the people who love nature and adventure. It is the first and only Marin national park with lots of Corals, Mangroves tree & Sea animals. It is an Arabian Sea island in the Marine National Park, Jamnagar, Gujarat, India.https://t.co/KlafPXoaMQ pic.twitter.com/Nth1Tca3mS

— Travel Casters (@travelcasters) June 16, 2020