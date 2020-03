जूनागढ़ की सड़कों पर नजर आई सिंहों की टोली, देखें वीडियो

जूनागढ़ की सड़कों पर रात में शेरों की टोली घूमती दिखाई दी। घूमते शेरों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सौराष्ट्र में जूनागढ़ शहर गिरनार वन्यजीव अभयारण्य के बहुत करीब है। जो 40 एशियाई शेरों का घर है।

Due to heavy raining, the Gir forest went out of hunt therefore a family of seven lions were found roaming in search of a hunt near Bharati Ashram in the town area of Bhavnath near Junagadh, Gujarat#GirLions#Lions#GirNationalForest pic.twitter.com/MmKOL15ycg

— Apcons Resources (@apconsgroup) September 11, 2019