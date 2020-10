गुजरात : गिरनार रोप-वे का चल रहा है लोड ट्रायल

गुजरात के गिरनार में चल रहे महत्वाकांक्षी रोपवे प्रोजेक्ट का अधिकांश काम पूरा होने के कगार पर है। इस रोपवे प्रोजेक्ट का ट्रोल, पोल और अन्य साधन का काम लगभग पूरा हो चुका है। रोप-वे के 25 ट्रोली में 640 किलो जितना वजन स्थानांतरित कर सकते है। फ़िलहाल इसका परिक्षण चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी यह परिक्षण होगा। इसके साथ ही सुरक्षा संबंधित परिक्षण के बाद इसे प्रमाणित किया जाएगा। Rope way at Girnar. Rooeway with glass floor for the whole view of surroundings.The ropeway will be 2,126.40 metres long, Asia's longest. It will take passengers 850 metres (2,800 ft) above the hill to the Amba temple. pic.twitter.com/HUFYFPGlrg — Our Vadodara (@ourvadodara) October 7, 2020 स्थानीय सांसद राजेश चुडास्मा ने रोपवे प्रोजेक्ट का जायजा लिया। इसके अलगे महीने से शुरु होने की पूरी संभावना है। ऑस्ट्रिया से चार विशेषज्ञकों की टीम रोपवे के अंतिम कार्य को पूरा करने में जुटी है। टावर पर रस्सी लगाकर ट्रॉली का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। सर्वप्रथम खाली ट्रॉली और फिर वजन के साथ ट्रॉली का ट्रायल किया […]