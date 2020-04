गुजरात की 2 सीटों पर उप चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने EC को नोटिस भेजा

अमित शाह और स्मृति ईरानी, लोकसभा चुनाव जीत जाने पर गुजरात की खाली पड़ी दो राज्यसभा सीटों के उप चुनावों को अलग-अलक करने के लिए किए गए आवेदन पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इस मामले पर मंगलवार को फिर से सुनवाई की जाएगी और उस समय तक चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब देना होगा।

उल्लेखनीय है कि, गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की, जिसके विरोध में विपक्षी दल ने उच्चतम न्यायालय में अपील की और कहा कि इन दोनों राज्यसभा सीटों पर चुनाव एक साथ आयोजित किया जाए।

Supreme Court issues notice to Election Commission on a plea of Gujarat Congress leader Pareshbhai Dhanani against the decision of the Commission to hold separate by-polls for two vacant Rajya Sabha seats in the state. Matter posted for Tuesday, 25 June.

