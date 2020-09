गुजरात : कोस्टगार्ड का सफल मिडनाइट ऑपरेशन; गहरे सागर में 12 नाविकों को बचाया

डूबती नैया यदि पार लग जाए तो कितनी खुशी होती है। जिनकी जान बच जाती है वो भाग्यशाली होते हैं। भारतीय कोस्टगार्ड द्वारा गत रात को ओखा के समीप समुद्र में एमएसवी कृष्ण सुदामा नामक मालवाहक जहाज डूबने की रिपोर्ट मिलने से डूबती जहाज के 12 खलासियों को बचा लिया गया और जहाज ने जलसमाधि ले ली। #IndianCoastGuard #Gujarat Midnight rescue of 12 crew of MSV Krishna Sudama (Mundra – Djibouti) 10 nm off Okha by C411 & C161. @SpokespersonMoD @IndiaCoastGuard @PIBAhmedabad @rajnathsingh @DefenceMinIndia @mansukhmandviya @ANI pic.twitter.com/8NDDeQ2WPw — PRO Defence Gandhinagar (@DefencePRO_Guj) September 27, 2020 भारतीय कोस्टगार्ड को गत रात के 9 बजे के आसपास मुंदरा से जबुती (आफ्रिका) की तरफ जा रही 900 टन चावल और 5 टन चीनी भरे जहाज डूबने के रिपोर्ट मिली थी। इससे ओखा कोस्टगार्ड के चार्ली 411 नामक जहाज ने दो घंटे की जहमत के बाद डूबते जहाज से 12 खलासियों को कोस्टगार्ड की शिप की मदद से बचा लिया गया। इनकी प्राथमिक जांच के बाद सभी की हेल्थ अच्छी थी। कोस्टगार्ड द्वारा शिप में उपलब्ध प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। रात […]