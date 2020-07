गुजरात : खंभालिया में बादल फटा; 2 घंटे में 12 ईंच बारिश होने गांव पानी-पानी (Video)

जलजमाव की स्थिति के कारण पूरा दिन वाहन-व्यवहार ठप्प हो गया था

रविवार को सौराष्ट्र के खंभालिया में बादल फटने की स्थिति दिखी। सिर्फ 2 घंटे में 12 इंच बारिश होने से नदियां मानो रास्ते पर बहती हो इस तरह का चित्र दिखाई दिया। कई विस्तार तालाब में तब्दील हो गए थे। जलजमाव की स्थिति के कारण पूरा दिन वाहन-व्यवहार ठप्प हो गया था। रविवार को पूरे दिन बारिश हुई। जिसके कारण वातावरण में ठंडी फैल गई। कुल 8 घंटे में 18 इंच बारिश होने से पूरा गांव पानी-पानी हो गया था।

सौराष्ट्र के खंभालिया जिले में सार्वत्रिक बारिश होने के कारण कई जगहों पर पानी भर गया था। रविवार दोपहर से खंभालिया का मौसम परिवर्तन होने से मूसलाधार बारिश हुई थी। वहीं बारिश पूरी रात यथावत रहने से सुबह ही ऐसे दृश्य दिखे मानो गांव के बाहर बहनेवाली नदी नगर में आ गई हो।

Gujarat: Water level of Shetrunji river rises in Junagadh following incessant rainfall in the region. (5/7/2020) pic.twitter.com/127MoXZv5D

