गुजरात : महिला को सरेआम लात मारने वाले भाजपा विधायक की हो रही किरकिरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी ने कहा, ‘माफी मांगो!’

चुनावों में जनता से वोटो की भीख मांगने वाले नेताओं का आचरण चुनावों के बाद कैसे बदल जाता है इसका ताजा उदाहरण गुजरात के अहमदाबाद में सामने आया है। अहमदाबाद की नरोड़ा विधानसभा सीट से भाजपा के बलराम थावाणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे सरेआम एक महिला को पिटते नजर आ रहे हैं। इसके बाद चहुं ओर विधायक की किरकिरी हो रही है।

इस पूरे घटनाक्रम के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार एनसीपी की महिला कार्यकर्ता नीतू तेजवानी स्थानीय लोक-समस्या को लेकर विधायक के कार्यालय पर गई थी। बकौल नीतू तेजवानी, वे विधायक के पास पानी की समस्या को लेकर पहुंची थी लेकिन उनकी समस्या सुनने से पहले ही उन्हें तमाचा मार दिया। वे जमीन पर गिर गई, तो वे आगे बढे और उन्होंने उसे लात मारी। नीतू ने बताया कि विधायक के समर्थकों ने भी उनके व उनके पति के साथ मारपीट की।

#WATCH BJP's Naroda MLA Balram Thawani kicks NCP leader (Kuber Nagar Ward) Nitu Tejwani when she went to his office to meet him over a local issue yesterday. Nitu Tejwani has registered a complaint against the MLA. #Gujarat pic.twitter.com/dNH2Fgo5Vw

बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है, जिसमें विधायक बलराम थावाणी और उनके समर्थक महिला के दिये बयान के अनुरूप ही मारपीट करते नजर भी आ रहे हैं।

घटना के बाद पहले तो बलराम थावाणी ने महिला के साथ मारपीट की बात को सिरे से नकार दिया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस घटना का वीडियो सामने आ गया है और उसमें उनकी करतूत साफ नजर आ रही है, तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने महिला पर हाथ उठाया और यह उनके आवेश में आकर हुई गलती है।

बलराम थावाणी ने बाद में मीडिया को कहा कि महिला और उसके पति ने पहले उन पर हमला किया था। उन्हें किसी ने पहले पीछे से मारा और बचाव में वे आगे बढ़े तो उनकी लात महिला को लग गई। लेकिन वीडियो से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा ।

Balram Thawani,BJP MLA who was caught on camera kicking a woman NCP leader in Naroda: I got swayed by emotions,I accept the mistake, it was not intentional. I have been in politics for last 22 years,such thing has never happened before. I will say sorry to her. #Gujarat pic.twitter.com/FNZWzYt4gY

