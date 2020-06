गुजरात : तूफान का खतरा कम होने के बावजूद वलसाड-नवसारी जिलों में प्रसाशन एलर्ट

अहमदाबाद (ईएमएस)। गुजरात में चक्रवाती तूफान निसर्ग से निपटने की तैयारियों के बीच,वलसाड-नवसारी जिला प्रशासनों ने राज्य के तटीय क्षेत्रों में स्थित 47 गांवों से करीब 20 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। वहीं तटीय क्षेत्रों के पास रहने वालों लोगों के लिए एक राहत की खबर आई है। भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को संकेत दिया कि हो सकता है कि चक्रवाती तूफान गुजरात तट पर न पहुंचे।

राज्य मौसम विभाग केंद्र के निदेशक जयंत सरकार ने कहा कि हालांकि इसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और भारी वर्षा के रूप में सामने आ सकता है। एहतियाती कदम के तौर पर वलसाड और नवसारी जिला प्रशासनों ने तट के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर दोनों जिलों से करीब 20 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा।

Gujarat:#NDRF teams conducting Survey and awareness programmes in coastal areas of Navsari and Valsad in the wake of #CycloneNisarga pic.twitter.com/bdDmoRHYhn

— Pritesh #StayHomeSaveLife 🇮🇳 (@prathod2008) June 2, 2020