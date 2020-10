गुजरात : गीर अभ्यारण में शेर के शिकार का वीडियो बनाने पहले से बनाया गया प्लान!

गुजरात के गीर अभ्यारण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक शेर गाय का शिकार कर रहा है। लेकिन इस घटना की आश्चर्यजनक हकीकत यह है कि कुछ लोग गाय का शिकार करते शेर का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि लोगों ने जानबूझ कर अपने मनोरंजन के लिये गाय को शेर का निवाला बनाने के लिये रख छोड़ा है। इस बात की जांच होनी चाहिये कि कहीं शेर के शिकार का वीडियो बनाने के लिये पहले से कोई योजना के तहत इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया?

कोडीनार-उना के बीच गीर अभ्यारण का वीडियो

एक रिपोर्ट के अनुसार यह वीडियो गुजरात के कोडीनार और उना के बीच किसी जगह का बताया गया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक गाय को रस्सी से बांध कर रखा गया है। तभी वहां एक शेरनी आ धमकती है और गाय पर झपट पड़ती है। इस घटना के समय कुछ ही दूरी पर कुछ लोग नजर आते हैं और मोबाइल में इस शिकार का वीडियो बना रहे हैं। सोशल मीडिया प वायरल हो रहे वीडियो में दो बाइक भी नजर आ रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दूर से कुछ लोग ये नजारा देखने आये हैं।

Disheartening to see people illegally taking videos of Lion hunting in #Gir to get cheap publicity on social media. This is totally against the spirit of #Lion conservation. I hope the guilty are apprehended & punished.@GujForestDept @Ganpatsinhv @moefcc pic.twitter.com/GREFzjGwNw

— Parimal Nathwani (@mpparimal) October 15, 2020