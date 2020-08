गोंडल : एम्ब्युलंस में था मरीज और पानी में फंसी, फिर रस्सी से खींचना पड़ा (देखें वीडियो)

गुजरात के विभिन्न जिलों में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण नदी नाले और डैम भर चुके हैं। कुछ समय पहले ही रास्तों पर से पानी दूर हुआ था और अब एक बार फिर बरसात होने से सारे रास्तों पर पानी भर गया है। राजकोट, जामनगर, गोंडल, मोरबी से लेकर देवभूमि द्वारिका तक भारी बारिश हो रही है। बरसात के कारण रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। इसी बीच गोंडल में बुधवार रात को वातावरण बदल जाने से एकाएक बरसात शुरू हो जाने पर दिन में ही रात जैसा माहौल हो गया। लगातार हो रही बारिश के कारण नीचे के इलाकों में पानी भर गया।

गोंडल के उमरवाड़ा अंडरब्रिज में गुरुवार को सुबह से ही पानी भरा हुआ था। अंडरब्रिज के नीचे के रास्तों पर बरसात का पानी भरा होने के कारण वाहन व्यवस्था ठप्प हो गई। सुबह एसटी बस फस जाने से स्थानीय लोगों ने खुद की जान खतरे में डालते हुए बस में से 40 प्रवासियों को सही सलामत बाहर निकाला। उसके बाद ही लग्जरी बस और एक एंबुलेंस के पानी भरे रास्ते पर फंस जाने से पुलिस का काफिला बुलाना पड़ा। दोनों वाहनों को भरी बरसात में रस्सी द्वारा खींचकर बाहर निकालना पड़ा।

#WATCH Gujarat: An ambulance that was stuck under a waterlogged bridge near Rajkot's Gondal earlier today, was pulled to safety by the locals and local administration. pic.twitter.com/OhpxSMPw5j

— ANI (@ANI) August 13, 2020