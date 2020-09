वड़ोदरा में देर रात चार मंजिला ईमारत हुई ढेर

तीन लोगों की मौत, कई घायल बड़ौदा शहर में देर रात एक दुखद घटना हो गई। एक घटना में 4 मंजिल की इमारत ताश के पत्तों की तरह धराशाई हो गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो जाने और कइयों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। Gujarat: Three persons died after an under-construction building collapsed in Bawamanpura in Vadodara late last night. Rescue operation underway. pic.twitter.com/7xE1i1Xvjc — ANI (@ANI) September 28, 2020 रिपोर्ट के अनुसार अनुसार बड़ौदा के पानी के क्षेत्र में बाबा मानपुरा में एक 4 मंजिल की इमारत सोमवार को देर रात गिर पड़ी। इस घटना में बिल्डिंग में रहने वाले कई लोग दब गए। इसके चलते 3 लोगों की मौत की जानकारी भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से अभी तक फ़ायर ब्रिगेड और प्रशासन की ओर से मलबे को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में भी 21 सितंबर को 3:45 बजे इमारत धराशायी होने से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल […]