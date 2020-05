राजकोट : पीएम केयर फंड में कपास दान करने गए पाल आम्बलिया सहित चार हुए गिरफ्तार

શું PM કેર ફંડમાં ખેડૂતોએ કપાસ, ડુંગળી કે એરંડાનું દાન કરવું એ ગુનો છે…..??? પાલભાઈ આંબલિયા, ગિરધરભાઈ વાઘેલા, ચેતન ગઢિયા, દેવુભાઈ ગઢવી અને પ્રવીણ પટોડીયાની રાજકોટ પોલીસે ધરપકડ કરી….. આપણી ગામડાની દાન કરવાની જૂની પ્રથા, આપણાં ખેડૂતોની દાન કરવાની જૂની પ્રથા કે ખેડૂતો પાસે જે ખેત જણસ હોય એ દાન કરે એવી જ રીતે આજે ખેડૂતો રાજકોટ કલેકટરના માધ્યમથી PM કેર ફંડમાં ડુંગળી, કપાસ અને એરંડા નું દાન કરવા જતાં હતાં ત્યારે અટકાયત કરવામાં આવી જે કેટલી યોગ્ય છે ….???? શું ખેડૂતો દાન ન કરી શકે…..???? દાન કરવો એ ગુનો છે….??

Posted by Palbhai Ambaliya on Wednesday, 20 May 2020