दहेज हादसा : यशस्वी कंपनी के आसपास की सात कंपनियों को बंद कराया गया

दहेज की यशस्वी कंपनी में आग लगने की घटना के बाद गांव के लोगों में घबराहट का माहौल है। यशस्वी कंपनी में जिस टैंक में ब्लास्ट हुआ, उसकी और एक टैंक में ब्लास्ट होने की आशंका के कारण आसपास की सात कंपनियों को बंद कर दिया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार कल दहेज के यशस्वी कंपनी में जोरदार ब्लास्ट के साथ आग लग गई थी इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग जलने के कारण अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं। यह घटना इतनी भयानक थी कि इसकी आवाज से ही कंपनियों के कांच के दरवाजे और दिवारें टूट गई। आसपास के लोगों के घरों की दीवार भी गिर पड़ी।

कई लोगों के मकान के पतरे भी उड़ गए। गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की नौबत आ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि दहेज में जो रासायनिक कंपनियां है। वह जिंदा बम के समान हैं। दुर्घटना के बाद कंपनी के संचालक वहां से भाग निकले थे। इस कारण भी स्थानीय लोगों में नाराजगी का माहौल है। घटना में 8 लोगों की मौत के बाद गांव के लोगों में भय और नाराजगी है।

बताया जा रहा है कि घटना के कुछ देर बाद तक तो लोगों को समझ नहीं पड़ रहा था कि क्या हुआ? लोगों की आवाज आ रही थी, लोग जल रहे थे, एक श्रमिक तो जली हुई हालत में दौडक़र बाहर निकल आया। उसको देखकर लोग और डर गए। वहां पर उपस्थित लोगों ने उसका वीडियो बनाना शुरु कर दिया।

Blast in Yashasvi rasayan chemical company in dahej sez part 2 (GUJARAT). 50 up people’s were injured. & many died. @ndtv @Pawankhera @rohanrgupta @DrArchanaINC @pankhuripathak @LambaAlka @SalmanNizami_ @ReallySwara pic.twitter.com/lZw41kR0J0

— patelmunavver (@patelmunavver4) June 3, 2020