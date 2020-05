कोरोना वॉरियर्स पर आसमान से फूल बरसा कर किया सम्मान

अहमदाबाद। जहां एक ओर कोरोना से बचने के लिए लोग घरों में से बाहर नहीं निकल रहे हैं, सारे कामकाज बंद कर घर में रहना पसंद कर रहे हैं। वहीं कोरोना फाइटर्स और वॉरियर्स जो कि दिन-रात कोरोना पीड़ितों की सेवा में बिता रहे हैं। ऐसे वीर योद्धाओं के लिए भारतीय सेना की ओर से रविवार को पहली बार सम्मान कार्यक्रम किया गया।

रविवार की सुबह अहमदाबाद का आकाश गूंज उठा था। एक तरफ आकाश से कोरोना वॉरियर्स के के लिए पुष्पवर्षा और नीचे म्यूजिक से उनका सम्मान किया जा रहा था।

अहमदाबाद में आईएएस द्वारा फ्लाइट फास्ट का आयोजन किया गया था। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल के ऊपर हेलीकॉप्टर से जमकर पुष्प वर्षा की गई और कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी गई।

