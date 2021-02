अबकी चुनाव में बीजेपी नहीं देगी इन लोगों को टिकट, सी आर पाटिल ने दी जानकारी

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી સંદર્ભે પાર્લામેન્ટરી બોર્ડની શરૂઆત માન.મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીજી, માન. નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઇ પટેલ તેમજ અન્ય આગેવાનશ્રીઓની ઉપસ્થિતિમાં કરાઇ છે.

જેમાં ત્રણ મહત્વનાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યા છે કે 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરનાં કાર્યકર્તાશ્રીને ટિકિટ આપવી નહીં, જેમની 3 ટર્મ પૂરી થઇ ગઇ હોય એમને ટિકિટ નહીં આપવી અને આગેવાનશ્રીઓનાં સગા-સંબંધીઓને ટિકિટ આપવી નહીં.

