भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन गुजरात में आएंगे, ये कार्य करा सकते हैं

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 19 और 20 जुलाई को गुजरात आ रहे हैं। इस बीच, जेपी नड्डा सदस्यता अभियान को लेकर गुजरात भाजपा के नेताओं से मिलेंगे और कहा जा रहा है कि 19 तोरीख को जेपी नड्डा की उपस्थिति में अल्पेश ठाकोर अपने सहयोगियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि राधनपुर विधायक अल्पेश ठाकोर और धवल सिंह झाला ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है।

गौरतलब है कि गुजरात राज्यसभा के उप-चुनाव के दौरान भी अल्पेश ठाकोर और धवल सिंह ज़ला ने क्रॉस वोटिंग की और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। क्रॉस वोटिंग के बाद, अल्पेश ठाकुर ने कहा कि, “मैंने अपना वोट ईमानदार राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया है, जो देश को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहता है।” मैंने अपनी अंतरात्मा के अनुसार मतदान किया। कांग्रेस में, मुझे मानसिक तनाव के अलावा और कुछ नहीं मिला। मैं अब इस बोझ से मुक्त हूं।

Amit Thakor,Gujarat Kshatriya Thakor Sena: Alpesh Thakor and Dhavalsinh Zala(former Congress leaders) will soon join BJP, we believe in the party's ideology. pic.twitter.com/nBeds6gqvQ

— ANI (@ANI) July 15, 2019