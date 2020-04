भाजपा ने गुजरात की दो राज्यसभा सीटों के लिये अपने उम्मीदवारों की घोषणा की

लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अमित शाह और स्मृति ईरानी ने राज्यसभा सांसद के रुप में इस्तीफा दिया जिससे गुजरात की राज्यसभा की दो सीटें खाली हुईं। इन दो सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दो उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है। भाजपा ने विदेश मंत्री सुब्रमध्यम जयशंकर और जुगल माथुर ठाकोर को अपना प्रत्याशी बनाया है।

BJP releases list of two names for the ensuing by-elections to the council of states (Rajya Sabha) from Gujarat. Dr S Jaishankar and JM Thakor to be the candidates. pic.twitter.com/JQeeiUMqOj — ANI (@ANI) June 24, 2019

बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर ने सोमवार को ही औपचारिक रूप से भाजपा ज्वोईन की है। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा की उपस्थिति में उन्होंने केसरिया धारण किया।

External Affairs minister Dr. S. Jaishankar formally joins BJP, a day before the last date of filling nomination for Rajya Sabha by-polls pic.twitter.com/mfyNlVdv0C — DeshGujarat (@DeshGujarat) June 24, 2019

गुजरात की दो राज्यसभा सीट पर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया

अमित शाह और स्मृति ईरानी के रिक्त स्थानों पर राज्यसभा की दो सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने की चुनाव आयोग की घोषणा के बाद कांग्रेस की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी और उससे पहले चुनाव आयोग को अपना लिखित जवाब अदालत में देना होगा।

उल्लेखनीय है कि गुजरात की इन दोनों राज्यसभा सीटों के लिये अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है और मांग की है कि दोनों सीटों के लिये साथ चुनाव किया जाए।

Supreme Court issues notice to Election Commission on a plea of Gujarat Congress leader Pareshbhai Dhanani against the decision of the Commission to hold separate by-polls for two vacant Rajya Sabha seats in the state. Matter posted for Tuesday, 25 June. — ANI (@ANI) June 19, 2019

अलग-अलग चुनाव कराने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद भारी विवाद हुआ था। गुजरात कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आयोग भाजपा के दबाव में काम कर रहा है और उसे लाभ पहुंचाने की मंशा से ऐसी अधिसूचना जारी की है जिससे दोनों सीटों के लिये अलग-अलग चुनाव हों जिससे भाजपा को फायदा होगा।